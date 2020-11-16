Лунный календарь: гороскоп на 16 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

16 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца подходит для планирования, решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Можно подавать заявки в регистрирующие органы, обращаться в общественные предприятия.

Бюрократические вопросы решаются легко, командировка завершится успешно.  

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Третий лунный день считается временем борьбы, агрессивности и напора. Обострение конфликтов между близкими людьми может испортить настроение. Приложите максимум усилий для сдерживания негативных эмоций, перенаправьте лишнюю энергию на физические упражнения.

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