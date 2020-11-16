Лунный календарь: гороскоп на 16 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
16 ноября 2020 00:30
Лунный гороскоп на 16 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца подходит для планирования, решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Можно подавать заявки в регистрирующие органы, обращаться в общественные предприятия.
Бюрократические вопросы решаются легко, командировка завершится успешно.