Лунный календарь: гороскоп на 17 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

17 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Стрельца подходит для путешествий и командировок. Любые дела, связанные с изменением места работы или проживания, будут успешными. Обойдется без негативных приключений и на работе.

Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Третий лунный день считается временем борьбы, агрессии и напора. Конфликты могут возникнуть даже между самыми близкими. Постарайтесь подавлять свои негативные эмоции. Если вы чувствуете слишком много энергии, займитесь спортом или физическим трудом.

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 2021 год для Овна: любовь, финансы и здоровье
Гороскопы

Гороскоп на 2021 год для Овна: любовь, финансы и здоровье
Гороскоп на 17 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 17 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Папа рулит: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 17.11.2020)
Ведущие канала Украина вспомнили курьезные и очень смешные случаи за годы работы в кадре
Новости

Ведущие канала Украина вспомнили курьезные и очень смешные случаи за годы работы в кадре

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK