Лунный календарь: гороскоп на 17 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
17 ноября 2020 00:30
Лунный гороскоп на 17 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца подходит для путешествий и командировок. Любые дела, связанные с изменением места работы или проживания, будут успешными. Обойдется без негативных приключений и на работе.
Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами.