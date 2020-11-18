Лунный календарь: гороскоп на 18 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

18 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога подходит для решения вопросов с недвижимостью и организаторских дел. Однако с финансами следует быть осторожным, возможны проблемы из-за задержек с заработной платой или любой прибылью.

Неплохо в эти дни совершить небольшое путешествие по гористой местности или посетить лыжный курорт. 

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Третий лунный день символизирует борьбу, агрессивные выпады, давление со стороны начальства. Желательно подавлять неприятные эмоции или перенаправлять их в конструктивное русло, чтобы не портить настроение ни себе, ни близким людям.

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