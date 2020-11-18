Лунный календарь: гороскоп на 18 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
18 ноября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 18 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога подходит для решения вопросов с недвижимостью и организаторских дел. Однако с финансами следует быть осторожным, возможны проблемы из-за задержек с заработной платой или любой прибылью.
Неплохо в эти дни совершить небольшое путешествие по гористой местности или посетить лыжный курорт.