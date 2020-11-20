Лунный календарь: гороскоп на 20 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

20 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 20 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолея.

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Период лунного Водолея не подходит для обращения в государственные органы, лучше заняться организацией собраний с единомышленниками или пообщаться с людьми, которые с вами находятся на одной волне.

Благоприятное время для творческой деятельности, можно добывать и анализировать информацию.  

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Пятый лунный день может заставить некоторых пойти на пренебрежение собственными принципами. Проблемы могут возникнуть у людей, которые забывают о долговых обязательствах. Важно сохранять бодрое настроение в сложные моменты. 

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