Лунный календарь: гороскоп на 23 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

23 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 23 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 23 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб подходит для людей, связанных с искусством и творчеством. Если вы поэт, музыкант или, например, художник, обязательно воспользуйтесь моментом вдохновения, чтобы создать что-то новое.

Время благоприятно для контактов с начальством, можно посетить бассейн или принять ванную.  

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Восьмой лунный день желательно посвятить завершению дел, не стоит начинать ничего нового. Старайтесь расходовать силы порциями, чтобы не остаться без энергии под конец дня. Вложения средств дадут максимальный эффект, можно путешествовать и отправляться в командировки. 

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