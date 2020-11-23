Лунный календарь: гороскоп на 23 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
23 ноября 2020 00:30
Лунный гороскоп на 23 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
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Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб подходит для людей, связанных с искусством и творчеством. Если вы поэт, музыкант или, например, художник, обязательно воспользуйтесь моментом вдохновения, чтобы создать что-то новое.
Время благоприятно для контактов с начальством, можно посетить бассейн или принять ванную.