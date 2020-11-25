Лунный календарь: гороскоп на 25 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

25 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 25 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 25 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна опасен из-за возрастающего уровня импульсивности и поступков, которые граничат с опрометчивостью. Желательно отложить важные дела, если они требуют точности и щепетильного подхода.

Важные переговоры могут быть сорваны из-за мелочей, конфронтации могут возникнуть на пустом месте.  

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Десятый лунный день считается благоприятным для творчества, любви и духовных поисков. Хорошо продвигаются все дела, даже не особенно важные. Если случатся неприятные события, то они не повлияют на дальнейшую жизнь, вскоре забудутся. 

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