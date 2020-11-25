Лунный календарь: гороскоп на 25 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
25 ноября 2020 00:10
Лунный гороскоп на 25 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна опасен из-за возрастающего уровня импульсивности и поступков, которые граничат с опрометчивостью. Желательно отложить важные дела, если они требуют точности и щепетильного подхода.
Важные переговоры могут быть сорваны из-за мелочей, конфронтации могут возникнуть на пустом месте.