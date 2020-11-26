Лунный календарь: гороскоп на 26 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

26 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 26 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 26 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна связан с импульсивными высказываниями и опрометчивыми поступками. Если вы занимаетесь делами, которые требуют точности и продуманного подхода, лучше отложить активную фазу на несколько дней, иначе можно сильно ошибиться. 

Перенесите и важные переговоры, вам будет сложно договориться.  

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Одиннадцатый лунный день считается позитивным в плане энергетики. Это прекрасное время для воплощения любых планов. Главное, не упускать из виду детали, тогда ваша работа принесет успех. Можно смело отправляться в долгое путешествие.

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