Лунный календарь: гороскоп на 26 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
26 ноября 2020 00:20
Лунный гороскоп на 26 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна связан с импульсивными высказываниями и опрометчивыми поступками. Если вы занимаетесь делами, которые требуют точности и продуманного подхода, лучше отложить активную фазу на несколько дней, иначе можно сильно ошибиться.
Перенесите и важные переговоры, вам будет сложно договориться.