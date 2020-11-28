Лунный календарь: гороскоп на 28 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

Период лунного Тельца подходит для планирования прибыли и будущего. Финансовые вопросы решайте смело и не сомневаясь в себе! Можно заниматься укреплением социального и материального положения.

Можно отправиться на шоппинг, но предпочтение отдавайте прочным и надежным вещам, а не низкому ценнику.

Тринадцатый лунный день покажет, двигаетесь ли вы в правильном направдении. Это хорошее время, чтобы объединить возможности с союзниками и начать действовать. Луна поможет вашим желаниям соответствовать возможностям.