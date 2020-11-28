Лунный календарь: гороскоп на 28 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

28 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца подходит для планирования прибыли и будущего. Финансовые вопросы решайте смело и не сомневаясь в себе! Можно заниматься укреплением социального и материального положения. 

Можно отправиться на шоппинг, но предпочтение отдавайте прочным и надежным вещам, а не низкому ценнику. 

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Тринадцатый лунный день покажет, двигаетесь ли вы в правильном направдении. Это хорошее время, чтобы объединить возможности с союзниками и начать действовать. Луна поможет вашим желаниям соответствовать возможностям.

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