Лунный календарь: гороскоп на 2 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
2 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака отличается стабильностью. Спешка под запретом, на работе необходимо занять себя монотонными делами, которые точно принесут прибыль. Хорошо продвигается деятельность в сфере юриспруденции.
Осторожнее с кредитованием, денег взаймы не давайте: придется долго ждать возвращения финансов.
В это время проблемой может стать эмоциональная чувствительность.