Лунный календарь: гороскоп на 2 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

2 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 2 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака отличается стабильностью. Спешка под запретом, на работе необходимо занять себя монотонными делами, которые точно принесут прибыль. Хорошо продвигается деятельность в сфере юриспруденции.

Осторожнее с кредитованием, денег взаймы не давайте: придется долго ждать возвращения финансов.

В это время проблемой может стать эмоциональная чувствительность.

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Семнадцатый лунный день считается хорошим, вы с легкостью ощутите радость от бытия, обретения внутренней свободы. Прекрасное время, чтобы заключить брак или признаться в своих чувствах. Кроме того, можно попытаться зачать ребенка.

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