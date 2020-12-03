Лунный календарь: гороскоп на 3 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
3 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака опасен из-за повышенной эмоциональности и впечатлительности. Новые люди могут оказаться не теми, кем вы их представили, возрастает риск быть обманутым. Желательно провести время дома с близкими.
Позаботьтесь о благополучии людей, которые вам дороги, а серьезные дела отложите.