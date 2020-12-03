Лунный календарь: гороскоп на 3 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

3 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 3 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

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Период лунного Рака опасен из-за повышенной эмоциональности и впечатлительности. Новые люди могут оказаться не теми, кем вы их представили, возрастает риск быть обманутым. Желательно провести время дома с близкими.

Позаботьтесь о благополучии людей, которые вам дороги, а серьезные дела отложите.  

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Восемнадцатый лунный день подойдет для всего нового, жизненных изменений. Наработанные позиции в офисе или в личной жизни вы сможете с легкостью отстоять. Хороший день, чтобы оценить взятые на себя обязательства.

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