Лунный календарь: гороскоп на 4 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
4 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.
лунного Рака прекрасно подходит для дел, связанных с антиквариатом или юриспруденцией. Неплохо продвигается работа предприятий при условии, что никаких нововведений не предусмотрено.
Рак не любит менять свою жизнь и впускать в нее что-то новое, он страстный поклонник стабильности, постарайтесь ее удержать, чтобы достичь успеха.
Неблагоприятный момент для любого рода отношений.