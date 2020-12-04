Лунный календарь: гороскоп на 4 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

4 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 4 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Читайте такжеГороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Рака прекрасно подходит для дел, связанных с антиквариатом или юриспруденцией. Неплохо продвигается работа предприятий при условии, что никаких нововведений не предусмотрено.

Рак не любит менять свою жизнь и впускать в нее что-то новое, он страстный поклонник стабильности, постарайтесь ее удержать, чтобы достичь успеха. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Девятнадцатый лунный день считается критическим. Если есть возможность, останьтесь дома, не посещайте людные места. Постарайтесь сократить количество в вашей жизни лжи, напрасных надежд, иллюзий, которые не сбылись.

Неблагоприятный момент для любого рода отношений.

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 3 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Пришелец: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 04.12.2020)
Сериалы

Пришелец: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 04.12.2020)
О чем молчат женщины: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK