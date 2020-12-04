Лунный календарь: гороскоп на 4 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 4 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рак.

Период лунного Рака прекрасно подходит для дел, связанных с антиквариатом или юриспруденцией. Неплохо продвигается работа предприятий при условии, что никаких нововведений не предусмотрено.

Рак не любит менять свою жизнь и впускать в нее что-то новое, он страстный поклонник стабильности, постарайтесь ее удержать, чтобы достичь успеха.

Девятнадцатый лунный день считается критическим. Если есть возможность, останьтесь дома, не посещайте людные места. Постарайтесь сократить количество в вашей жизни лжи, напрасных надежд, иллюзий, которые не сбылись.

Неблагоприятный момент для любого рода отношений.