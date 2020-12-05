Лунный календарь: гороскоп на 5 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
5 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва создан для энергичных дел и быстрых начинаний. Можно заниматься спортивными мероприятиями или же самостоятельно посвятить время физической активности. В коллективе сотрудничество идет хорошо!
В это время возрастает тяга к разного рода развлечениям, будьте особенно осторожны с азартными играми.