Лунный календарь: гороскоп на 5 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

5 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 5 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва создан для энергичных дел и быстрых начинаний. Можно заниматься спортивными мероприятиями или же самостоятельно посвятить время физической активности. В коллективе сотрудничество идет хорошо!

В это время возрастает тяга к разного рода развлечениям, будьте особенно осторожны с азартными играми.  

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Двадцатый лунный день считается идеальным для практик, нацеленных на очищение и прозрение. Можно тренировать силу духа, работать на своей кармой. Желательно провести время наедине с собой, совместные развлечения с друзьями могут привести к конфликту или неожиданных проблем. 

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