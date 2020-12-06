Лунный календарь: гороскоп на 6 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва опасен повышенной тягой к развлечениям, фиксируется наплыв посетителей в казино и игральные залы. Склонность к авантюрам может привести к рискованным поступкам и последствиям.

Не стоит участвовать в сомнительных сделках, посвятите время энергичным делам и проектам, которые можно быстро завершить.

Двадцать первый лунный день благоприятен для творчества и физической активности. Можно работать в коллективе, отправляться в командировку или путешествовать. Желательно посвятить время водным процедурам, они благоприятно повлияют на здоровье.