Лунный календарь: гороскоп на 6 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

6 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 6 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва опасен повышенной тягой к развлечениям, фиксируется наплыв посетителей в казино и игральные залы. Склонность к авантюрам может привести к рискованным поступкам и последствиям.

Не стоит участвовать в сомнительных сделках, посвятите время энергичным делам и проектам, которые можно быстро завершить.  

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Двадцать первый лунный день благоприятен для творчества и физической активности. Можно работать в коллективе, отправляться в командировку или путешествовать. Желательно посвятить время водным процедурам, они благоприятно повлияют на здоровье. 

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