Лунный календарь: гороскоп на 8 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

8 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 8 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Дева.

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Период лунной Девы позволит достигнуть успеха в любых делах, если вы сможете вдумчиво и серьезно погрузиться в ситуацию. Постарайтесь выложиться на максимум, чтобы мгновенно получить и материальное вознаграждение.

Благоприятное время для сделок с недвижимостью, желательно посвятить время самостоятельному образованию, поиску информации.  

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Двадцать третий лунный день считается довольно противоречивым. Он будет быть позитивным, если вы сможете обуздать свои эмоции, и превратиться в настоящую катастрофу, если дадите выход негативным эмоциям и чувствам.

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