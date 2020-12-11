Лунный календарь: гороскоп на 11 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
11 декабря 2020 00:30
Лунный гороскоп на 11 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
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Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона подойдет для самых важных решений. Вы способны подойти к любому делу с максимальной ответственностью. Избегать ошибок поможет высокая самокритичность, вы можете легко отделить важное от несущественного.
Беритесь за разные дела, чтобы больше успеть и праздновать успех уже вечером!