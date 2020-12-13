Лунный календарь: гороскоп на 13 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
13 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 13 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца помогает мыслить абстрактно, однако с конкретными поручениями могут возникнуть проблемы. Нежелательно заниматься операциями, связанными с земельными участками или строительством.
Благоприятным считается время для создания компаний и общественных организаций.
Чем можно заниматься?
- юридическими и бюрократическими вопросами,
- путешествовать, отправляться в рабочие командировки.