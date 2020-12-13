Лунный календарь: гороскоп на 13 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

13 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 13 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 13 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца помогает мыслить абстрактно, однако с конкретными поручениями могут возникнуть проблемы. Нежелательно заниматься операциями, связанными с земельными участками или строительством.

Благоприятным считается время для создания компаний и общественных организаций.

Чем можно заниматься? 

  • юридическими и бюрократическими вопросами,
  • путешествовать, отправляться в рабочие командировки.

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Двадцать восьмой лунный день подойдет для земных дел, например, покупок или ремонта. Если в этот день возникнут проблемы, они будут незначительными. Самочувствие может ухудшиться из-за стресса и переутомления, постарайтесь отдохнуть. 

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