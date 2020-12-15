Лунный календарь: гороскоп на 15 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
15 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 15 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога является не самым удачным временем для обращения в государственные органы. В денежных вопросах не все гладко, есть вероятность, что прибыль вы получите позже, чем планировали.
Чем можно заниматься?
- позаботиться о здоровье,
- решать срочные вопросы,
- посетить горнолыжный курорт.