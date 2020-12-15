Лунный календарь: гороскоп на 15 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

15 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 15 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога является не самым удачным временем для обращения в государственные органы. В денежных вопросах не все гладко, есть вероятность, что прибыль вы получите позже, чем планировали. 

Чем можно заниматься?   

  • позаботиться о здоровье,
  • решать срочные вопросы,
  • посетить горнолыжный курорт. 

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Второй лунный день символизирует новое начало, желательно заняться физическими упражнениями, очистить организм с помощью диеты. Любые начинания получают дополнительный энергетический импульс, который поможет завершить их успешно. 

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