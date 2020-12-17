Лунный календарь: гороскоп на 17 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

17 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 17 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Читайте такжеГороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунного Водолея не является подходящим временем, чтобы беспокоить государственные органы. Желательно уделить время организации и проведению всевозможных собраний, конференций, займитесь самообразованием. 

Чем можно заниматься?    

  • творческой работой,
  • умственной деятельностью,
  • получением новых знаний. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Четвертый лунный день считается благоприятным для дипломатических дел, активных контактов и торговых операций. При принятии решений следует воздержаться от поверхностных суждений.

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков: Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем муже
Новости

Я, по сравнению с ним, обезьяна из тропиков: Регина Тодоренко раскрыла неизвестный факт о своем муже
После смерти актера сериалов "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" его органы трансплантировали четверым людям
Новости

После смерти актера сериалов "Возвращение Мухтара", "Женский доктор" его органы трансплантировали четверым людям

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 8 выпуске от 11.12.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK