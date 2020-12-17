Лунный календарь: гороскоп на 17 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
17 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 17 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Водолея не является подходящим временем, чтобы беспокоить государственные органы. Желательно уделить время организации и проведению всевозможных собраний, конференций, займитесь самообразованием.
Чем можно заниматься?
- творческой работой,
- умственной деятельностью,
- получением новых знаний.