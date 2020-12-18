Лунный календарь: гороскоп на 18 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
18 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Водолея подойдет для любой умственной или творческой деятельности. Попробуйте изучить что-то новое, подумать о внедрении в свою жизнь новых технологий или полезных привычек.
Отлично продвигается общественная и политическая деятельность.
Чем можно заниматься?
- организацией и проведением собраний,
- участием в конференциях,
- самообразованием, поиском.
Напомним,