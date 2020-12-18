Лунный календарь: гороскоп на 18 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

18 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Водолея подойдет для любой умственной или творческой деятельности. Попробуйте изучить что-то новое, подумать о внедрении в свою жизнь новых технологий или полезных привычек.

Отлично продвигается общественная и политическая деятельность.  

Чем можно заниматься?    

  • организацией и проведением собраний,
  • участием в конференциях,
  • самообразованием, поиском.

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Четвертый лунный день подходит для активных контактов, операций по закупке или продаже товара. Вы сможете многие вопросы решить, используя свои дипломатические способности. Однако опасностью может обернуться склонность к рискованным предприятиям.

Напомним,

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