Лунный календарь: гороскоп на 19 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
19 декабря 2020 00:20
Лунный гороскоп на 19 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.
лунного Водолея не подходит для обращений в государственные органы. Отлично, что в субботу они и не работают. Лучше посвятите время интеллектуальному развитию, поучаствуйте в профильных конференциях или вебинарах.
Чем можно заниматься?
- творческой деятельностью,
- умственной работой,
- общественной деятельностью,
- политикой.
Постарайтесь сознательно относиться к проблемам.
Напомним,