Лунный календарь: гороскоп на 19 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

19 декабря 2020 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея не подходит для обращений в государственные органы. Отлично, что в субботу они и не работают. Лучше посвятите время интеллектуальному развитию, поучаствуйте в профильных конференциях или вебинарах.

Чем можно заниматься?    

  • творческой деятельностью,
  • умственной работой, 
  • общественной деятельностью,
  • политикой. 

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Четвертый лунный день может принести неприятности людям, которые готовы пренебречь принципами или долговыми обязательствами. Не стоит проявлять нерешительность, слишком долго в себе сомневаться.

Постарайтесь сознательно относиться к проблемам. 

Напомним,

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