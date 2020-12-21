Лунный календарь: гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

21 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.

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Период лунных Рыб ослабляет способности к концентрации, в это время желательно не посвящать себя делам, требующим максимальной внимательности. Зато у людей хорошо получается планировать и мечтать о будущем.

Чем можно заниматься?     

  • активным отдыхом, 
  • путешествиями,
  • искусством,
  • вложениями средств. 

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Седьмой лунный день пройдет успешно, если вы сможете удержать самоорганизованность на высоком уровне. Ответственно относитесь к сказанным словам, в сфере бизнеса желательно проявлять высокий энтузиазм. Можете рассчитывать на поддержку друзей. 

Напомним,

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