Лунный календарь: гороскоп на 21 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
21 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 21 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб ослабляет способности к концентрации, в это время желательно не посвящать себя делам, требующим максимальной внимательности. Зато у людей хорошо получается планировать и мечтать о будущем.
Чем можно заниматься?
- активным отдыхом,
- путешествиями,
- искусством,
- вложениями средств.
Напомним,