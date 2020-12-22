Лунный календарь: гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

22 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 22 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна таит в себе множество опасностей для людей, которые не могут сдерживать свои эмоции. Желательно в это время быть активным, чтобы лишняя энергия находила выход (и конструктивный).

Избегайте любых конфликтных ситуаций, есть риск взболтнуть лишнего.

Чем можно заниматься?      

  • быстрыми проектами,
  • проявлять решительность. 

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Восьмой лунный день можно занять осуществлением самых грандиозных замыслов. Если вы начнете дело сегодня, то с большой долей вероятности завершите его успешно. Постарайтесь расходовать силы рационально, но не экономно.

Можно вкладывать средства. 

Напомним,

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