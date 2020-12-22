Лунный календарь: гороскоп на 22 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
22 декабря 2020 00:10
Лунный гороскоп на 22 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна таит в себе множество опасностей для людей, которые не могут сдерживать свои эмоции. Желательно в это время быть активным, чтобы лишняя энергия находила выход (и конструктивный).
Избегайте любых конфликтных ситуаций, есть риск взболтнуть лишнего.
Чем можно заниматься?
- быстрыми проектами,
- проявлять решительность.
Можно вкладывать средства.
Напомним,