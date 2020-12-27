Лунный календарь: гороскоп на 27 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
27 декабря 2020 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
Период лунных Близнецов
подходит для быстрых дел, однако берегитесь импульсивных поступков, за которые придется потом отвечать. Увеличенная интеллектуальная активность благотворно сказывается на делах, требующих мгновенного принятия решений.
Можно заниматься финансовыми операциями, а также собирать данные для работы.
Тринадцатый лунный день подойдет для самоанализа. Если сможете разобраться в своих ошибках, то извлечете сразу несколько полезных уроков. Появится реальная возможность поднять свой авторитет, укрепить положение.
Вероятен всплеск творческой энергии.
Напомним,