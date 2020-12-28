Лунный календарь: гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунных Близнецов способствует анализу информации, обмену данными, можно отправляться в короткое путешествие. Для типографий и газет период традиционно благоприятный и довольно прибыльный.

Можете проводить переговоры, вкладываться в проекты, в которых не сомневаетесь.

Четырнадцатый лунный день покажет, насколько усилия, которые вы уже приложили, оказались достаточными для осуществления мечты. День подходит для освобождения от связей и обязанностей, которые уже не приносят вам никакого удовольствия.

День исключительно удачен для начала любого важного дела.

Напомним,