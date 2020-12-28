Лунный календарь: гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
28 декабря 2021 00:20
Алла Лысак
Лунный гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
Период лунных Близнецов
способствует анализу информации, обмену данными, можно отправляться в короткое путешествие. Для типографий и газет период традиционно благоприятный и довольно прибыльный.
Можете проводить переговоры, вкладываться в проекты, в которых не сомневаетесь.
Четырнадцатый лунный день покажет, насколько усилия, которые вы уже приложили, оказались достаточными для осуществления мечты. День подходит для освобождения от связей и обязанностей, которые уже не приносят вам никакого удовольствия.
День исключительно удачен для начала любого важного дела.
Напомним,