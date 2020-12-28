Лунный календарь: гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

28 декабря 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Читайте такжеГороскоп на декабрь 2020 года для всех знаков Зодиака
Период лунных Близнецов способствует анализу информации, обмену данными, можно отправляться в короткое путешествие. Для типографий и газет период традиционно благоприятный и довольно прибыльный.

Можете проводить переговоры, вкладываться в проекты, в которых не сомневаетесь. 

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, способные спасти мир
Четырнадцатый лунный день покажет, насколько усилия, которые вы уже приложили, оказались достаточными для осуществления мечты. День подходит для освобождения от связей и обязанностей, которые уже не приносят вам никакого удовольствия.

День исключительно удачен для начала любого важного дела. 

Напомним,

Облако тегов

лунный календарь гороскоп лунный гороскоп лунный гороскоп на день гороскоп 2020

Материалы по теме

Гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 28 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 27 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Один за всех: в новом сезоне ток-шоу будет новый ведущий
Новости

Один за всех: в новом сезоне ток-шоу будет новый ведущий
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK