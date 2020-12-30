Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
30 декабря 2021 00:10
Лунный гороскоп на 30 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.
лунного Рака подойдет для неспешной стабильности и отлаженной работы. Этот не самый подходящий период для риска, что-то может пойти не так. Зато в судебных процессах наступает фаза спокойствия.
Осторожно относитесь к кредитованию, возможно, придется долго ждать возврата средств или вы сами попадете в финансовую ловушку.
Напомним,