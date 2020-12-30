Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 30 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

Период лунного Рака подойдет для неспешной стабильности и отлаженной работы. Этот не самый подходящий период для риска, что-то может пойти не так. Зато в судебных процессах наступает фаза спокойствия.

Осторожно относитесь к кредитованию, возможно, придется долго ждать возврата средств или вы сами попадете в финансовую ловушку.

Шетнадцатый лунный день считается довольно гармоничным, все находится в равновесии. Ощутим переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, энергия может найти выход в грессивных поступках.

Напомним,