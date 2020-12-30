Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

30 декабря 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 30 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 30 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Близнецы.

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Период лунного Рака подойдет для неспешной стабильности и отлаженной работы. Этот не самый подходящий период для риска, что-то может пойти не так. Зато в судебных процессах наступает фаза спокойствия.  

Осторожно относитесь к кредитованию, возможно, придется долго ждать возврата средств или вы сами попадете в финансовую ловушку. 

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Шетнадцатый лунный день считается довольно гармоничным, все находится в равновесии. Ощутим переизбыток сил, которые лучше всего направить в творческое русло или на физическую нагрузку, энергия может найти выход в грессивных поступках.

Напомним,

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