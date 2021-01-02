Лунный календарь: гороскоп на 2 января 2021 года для всех знаков Зодиака
2 января 2021 00:10
Лунный гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва подходит для спортивных и культурно-массовых мероприятий. Общение проходит хорошо и гладко, можно устраивать корпоративные вечеринки.
Плодотворным будет сотрудничество, основанное на взаимном уважении.
Неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.
Напомним,