Лунный календарь: гороскоп на 2 января 2021 года для всех знаков Зодиака

2 января 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 2 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва подходит для спортивных и культурно-массовых мероприятий. Общение проходит хорошо и гладко, можно устраивать корпоративные вечеринки.

Плодотворным будет сотрудничество, основанное на взаимном уважении. 

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Девятнадцатый лунный день критический, лучше остаться дома и не посещать людных мест. Посвятите свое время очищению, избавьтесь от того, что больше не приносит вам удовольствия.

Неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.

Напомним,

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