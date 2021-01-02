Лунный календарь: гороскоп на 2 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 января 2021 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

Период лунного Льва подходит для спортивных и культурно-массовых мероприятий. Общение проходит хорошо и гладко, можно устраивать корпоративные вечеринки.

Плодотворным будет сотрудничество, основанное на взаимном уважении.

Девятнадцатый лунный день критический, лучше остаться дома и не посещать людных мест. Посвятите свое время очищению, избавьтесь от того, что больше не приносит вам удовольствия.

Неблагоприятный день для заключения брака или других партнерских соглашений.

Напомним,