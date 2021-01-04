ТОП-3 знака Зодиака, которые достигнут успеха в 2021 году

4 января 2021 23:00 Алла Лысак
ТОП-3 знака Зодиака, которые достигнут успеха в 2021 году
ТОП-3 знака Зодиака, которые достигнут ошеломительного успеха в 2021 году
pixabay.com

Астролог Екатерина Соляник назвала знаки Зодиака, которые смогут исполнить в 2021 году свою заветную мечту.

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Специалист прогнозирует, что год Быка будет гораздо спокойнее, чем предыдущий. Однако и этот год потребует от людей способности к быстрой адаптации при смене обстоятельств.

Этот год позволит достигнуть максимума людям, которые способны на гибкость. Соответственно, знакам фиксированного креста, Тельцу, Льву, Скорпиону и Водолею будет довольно сложно.
Счастливчиками 2021 года являются:

  • Весы, Дева, Близнецы и Стрелец.

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У этих знаков будут очень хорошие шансы, чтобы использовать максимум своих врожденных способностей, Вселенная будет на их стороне, а удача поможет развернуть любую ситуацию полностью в свою пользу.

Напомним.

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