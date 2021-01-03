Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака

3 января 2021 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 4 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 04.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 4 января 2021 года, понедельник.

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).      

Гороскоп Овен. В этот день сконцентрируйтесь на главном, а решение небольших проблем поручите помощникам .

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Гороскоп Телец. Даже если у вас есть основания думать, что вы умнее всех остальных, не показывайте этого в компании коллег.

Гороскоп Близнецы. В общении с близкими не поднимайте острых тем, риск конфликтов в этот день существенно возрастает. 

Гороскоп Рак. Скорее всего, вам грустно, что праздники так быстро закончились, отсюда и раздражительность на рабочем месте. 

Гороскоп Лев. Не бойтесь привлекать к своему проекту другий людей, никто не отнимет у вас лавры победителя. 

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Гороскоп Дева. Если в вашей жизни появился новый человек, не откровенничайте с ним на втором же свидании. Будьте сдержанным.

Гороскоп Весы. В семейных отношениях назрело множество противоречий, их можно оставить в прошлом, подойдя к разговору с готовностью к компромиссам. 

Гороскоп Скорпион. Время проанализировать действия партнеров, возможно, именно кто-то из них ведет проект к неудачному исходу. 

Гороскоп Стрелец. В это врем желательно не поддаваться разрушительным эмоциям, принимая решения. 

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Гороскоп Козерог. Возможно, в вашем окружении появились выскочки, которые претендуют на ваше место.

Пора с ними поговорить.

Гороскоп Водолей. Среди ваших знакомых есть люди, чьи мотивы отличаются от того, что они вам говорят. 

Гороскоп Рыбы. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. 

Напомним,

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