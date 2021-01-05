Лунный календарь: гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака

5 января 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы

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Период лунных Весов подойдет для отдыха и релаксации после напряженной работы, которой вы наверняка занимались в период лунной Девы. Все глобальные начинания желательно перенести, уделите время завершению.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.

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Двадцать второй лунный день подойдет для любых земных дел. Постарайтесь провести время в уединении, не слушайте посторонних, думая о будущем и строя свои личные планы.

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