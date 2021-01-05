Лунный календарь: гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака
5 января 2021 00:30
Лунный гороскоп на 5 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы
лунных Весов подойдет для отдыха и релаксации после напряженной работы, которой вы наверняка занимались в период лунной Девы. Все глобальные начинания желательно перенести, уделите время завершению.
Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий.