Лунный календарь: гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака

6 января 2021 09:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов астрологи называют удачным для художников, юристов, социологов. Принятие важных решений может вызвать проблемы, лучше перенести его на другое время. Партнерские отношения складываются хорошо.

В это время лучше всего пойдет работа, связанная с украшением окружающего пространства. 

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Двадцать третий лунный день считается временем познания судьбы. Рекомендуем сохранять состояние внутренней концентрации, не отступать от задуманного, не сомневаться в себе. Усмиряйте негативные эмоции, их выход может привести к конфликту.

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