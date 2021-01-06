Лунный календарь: гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов астрологи называют удачным для художников, юристов, социологов. Принятие важных решений может вызвать проблемы, лучше перенести его на другое время. Партнерские отношения складываются хорошо.

В это время лучше всего пойдет работа, связанная с украшением окружающего пространства.

Двадцать третий лунный день считается временем познания судьбы. Рекомендуем сохранять состояние внутренней концентрации, не отступать от задуманного, не сомневаться в себе. Усмиряйте негативные эмоции, их выход может привести к конфликту.