Лунный календарь: гороскоп на 7 января 2021 года для всех знаков Зодиака

7 января 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 7 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона астрологи связывают с принятием самых серьезных решений. Вы можете похвастаться отличной способностью концентрироваться на сути, используйте время для работы над важными проектами.

Возлагайте на себя максимум обязательств, вы с ними обязательно справитесь! 

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Двадцать четвертый лунный день считается нейтральным и даже пассивным. В отношениях с другими людьми нельзя проявлять грубую силу, будьте готовы к компромиссам, они будут гораздо лучшей альтернативой конфликтам и ссорам.

Можно продолжать начатые дела. 

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