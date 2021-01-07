Лунный календарь: гороскоп на 7 января 2021 года для всех знаков Зодиака
7 января 2021 00:10
Лунный гороскоп на 7 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона астрологи связывают с принятием самых серьезных решений. Вы можете похвастаться отличной способностью концентрироваться на сути, используйте время для работы над важными проектами.
Возлагайте на себя максимум обязательств, вы с ними обязательно справитесь!
Можно продолжать начатые дела.