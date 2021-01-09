Лунный календарь: гороскоп на 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака
9 января 2021 00:30
Лунный гороскоп на 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.
лунного Скорпиона подходит для творческой и интеллектуальной работы. Занимайтесь делами, к которым у вас лежит душа. При должном уровне энтузиазма вы сможете сделать огромный объем работы сегодня.
Благоприятное время для откровенного разговора, раскрытия тайны, можно найти вещь, которую вы считали потерянной.