Лунный календарь: гороскоп на 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака

9 января 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 9 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для творческой и интеллектуальной работы. Занимайтесь делами, к которым у вас лежит душа. При должном уровне энтузиазма вы сможете сделать огромный объем работы сегодня.

Благоприятное время для откровенного разговора, раскрытия тайны, можно найти вещь, которую вы считали потерянной. 

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Двадцать пятый лунный день довольно опасный, некоторых так и тянет на конфликт. Лучше всего заниматься сегодня рутинными делами, которые не потребуют от вас принятия решений. Если возникнет желание похвастаться своими успехами, то лучше это делать только в кругу близких, а не потенциальных конкурентов. 

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