Лунный календарь: гороскоп на 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака

10 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.

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Период лунного Стрельца уводит мыслительные процессы в сторону абстрактного мышления. С трудом могут удаваться задания, которые требуют конкретного и логического подхода.

Желательно не допускать излишней эмоциональности.  

Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. 

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Двадцать шестой лунный день не очень подходит для масштабных проектов, в любой работе вы столкнетесь с трудностями. Лучше уделить время неразрешенным вопросам и проблемам, чем начинать новые проекты. Можно обсуждать планы на будущее. 

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