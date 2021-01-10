Лунный календарь: гороскоп на 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака
10 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 10 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Стрелец.
лунного Стрельца уводит мыслительные процессы в сторону абстрактного мышления. С трудом могут удаваться задания, которые требуют конкретного и логического подхода.
Желательно не допускать излишней эмоциональности.
Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами.