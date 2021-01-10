Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Правдивый астрологический прогноз на неделю (11.01.2021 — 17.01.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп на неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Так хочется веселиться с друзьями (а вот как раз и они навстречу!) и крутить романы, но… Работу никто не отменял, хотя на ней сложно сосредоточиться. Также можно браться за бумажные вопросы, в частности те, что решаются в госорганах. Только перепроверяйте все, что пишете и подписываете.

Любовь. Не шутите с серьезными темами.

Здоровье. Отдых в выходные обязателен – активный или пассивный.

Финансы. Новолуние поможет определиться с истинными целями.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

В начале недели держите себя в руках – дурное настроение должно уйти со сменой фазы Луны. А затем проведите проверку обещаний – которые давали вы и которые давали вам. Не пора ли взять свое? Ближе к выходным возможны сложности в профессиональной сфере.

Любовь. Хорошее время для совместных решений.

Здоровье. Осторожнее с алкоголем в выходные.

Финансы. Можно начинать обновление жилища – ремонт, уборку, перестановку.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Если в первые дни недели ваш язык может оказаться хуже жала, то в уик-энд – слаще меда. Сумеете найти баланс? Не забывайте о родных – которые старше и которые моложе, а выполнив все обязательства, можете с чистой совестью пересмотреть все запланированные сериалы.

Любовь. Флирт будет разворачиваться по вашему сценарию. Если захотите.

Здоровье. Не игнорируйте эту сферу, чтобы не оказаться на больничной койке.

Финансы. Совершайте покупки для себя без оглядки на других.

РАК (22.06–22.07)

Вашего внимания потребуют буквально все вокруг, но вы и не против – неплохая ведь проверка на стрессоустойчивость. Главное – не забудьте о своей половинке, иначе получите сюрприз, и не факт, что приятный.

Любовь. Эмоциональный период. Выбирайте собственный вектор.

Здоровье. Новолуние может принести риск травм.

Финансы. Будьте внимательны с цифрами.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Даже если вышестоящие неправы, не пытайтесь переубедить их прямо сейчас. А в случае неприятностей постарайтесь переключиться – спорт, хобби, прочие здоровые удовольствия. Если решитесь на эксперимент с внешностью, то к результатам будет непросто привыкнуть…

Любовь. Найдется повод задуматься над судьбой ваших отношений.

Здоровье. Вероятен риск интоксикаций – осторожнее с едой и напитками.

Финансы. Вы – не только работа, а работа – совсем не вы.

ДЕВА (24.08–23.09)

Луна поможет разобраться в себе, услышать внутренний голос и исправить некоторые совершенные ошибки. Благодаря этому проще взяться за реализацию давней задумки, причем вас поддержит кто-то из близких или друзей. Кстати, наведите порядок на рабочем столе!

Любовь. Ссора с давним партнером вероятна в понедельник.

Здоровье. С проблемами помогут справиться средства первой помощи.

Финансы. Ловите шансы для продвижения по службе.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

С одной стороны, пора окунуться в рутинные обязанности что дома, что на работе, с другой – подзуживает некий беспокойный дух, то ли недо-, то ли перегулявший. Чтобы не испортить себе жизнь, займите его чем-то интересным: физической либо творческой активностью.

Любовь. Кому-то прилетит привет из прошлого.

Здоровье. Введите правило не есть за три часа до сна.

Финансы. Пора заявить о собственном деле либо ловить карьерные перспективы.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Насыщенный период по всем фронтам, так что в уик-энд, вероятно, захочется как следует расслабиться. Главное – не налегать на спиртные напитки, потому что реакция нервной системы окажется непредсказуемой, но вряд ли адекватной. А репутацию стоит поберечь.

Любовь. Роман может вспыхнуть моментально!..

Здоровье. Йога, массаж, плавание – подберите приятные практики релакса.

Финансы. Чем выше требования – тем выше награда.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Прилив вдохновения поможет в решении и рабочих вопросов, и семейных. Правда, легкость, с которой вы с ними расправитесь, может вызвать у кого-то не самые светлые чувства. Поменьше откровенничайте с окружающими, и конфликтов удастся избежать.

Любовь. Не ввязывайтесь в чужие амурные интриги.

Здоровье. На рабочем месте придерживайтесь требований техники безопасности.

Финансы. Если готовы к периоду экономии, решайтесь на крупную покупку.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Перемена лунных фаз способна спровоцировать перепад эмоций, так что предпочтите общение с действительно любимыми родственниками, а не развеселыми друзьями. Трудовая сфера в целом более благоприятна, так что и поводов сорваться меньше.

Любовь. Не придирайтесь к своей половинке, будьте нежнее.

Здоровье. Занятия зимними видами спорта пойдут на пользу.

Финансы. Время реализовывать амбиции и получать дополнительную прибыть.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Если поменьше прислушиваться к тому, что говорят другие, – в ваш адрес или на интересующую вас тему, то и ситуация, какой бы ни была, покажется проще. А свободные силы можно направить на поиск новой работы, если старая стала окончательно некомфортной.

Любовь. Время для новых знакомств – если расположены.

Здоровье. Постепенный переход к правильному образу жизни будет продуктивным.

Финансы. Не отказывайтесь от возможности подзаработать в выходные.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Сложное начало недели, когда придется и действовать самостоятельно, и не отвлекаться на возражения критикующих, не повлияет на общий благоприятный прогноз. Отдушину найдете в раскрытии собственных талантов и забудете обо всех, кто пытался вас задеть.

Любовь. Дайте шанс тому, кому отказывали.

Здоровье. Перед выходными высок риск простудиться.

Финансы. Существенные покупки обсудите с избранником.