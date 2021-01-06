Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака

6 января 2021 14:30 Алла Лысак
Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Гороскоп на 07.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 7 января 2021 года, четверг. 

Знак месяца — Стрелец  (23 ноября - 22 декабря).        

Гороскоп Овен. Пришло время исполнить хотя бы одно свое желание, собственными силами и в ближайшем магазине. Покупки будут удачными. 

Читайте такжеЗнаки Зодиака – долгожители: астрологи огласили прогноз
Гороскоп Телец. В процессе мегасерьезного разговора с близким человеком вас спасет только полная откровенность. 

Гороскоп Близнецы. Возрастает риск пищевого отравления, а это совсем неуместно на Рождество, верно? 

Гороскоп Рак. Чрезмерные реакции и бурное проявление эмоций, особенно негативных, серьезно раздражают вашего партнера. 

Гороскоп Лев. Даже вам чувство такта может изменить, есть риск задеть случайным словечком кого-то важного. 

Читайте такжеГороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Дева. В Рождество вам необходимо оставить все дела за порогом дома и насладиться праздником с близкими. 

Гороскоп Весы. Основательная подготовка к новому делу существенно повысит ваши шансы на успех. 

Гороскоп Скорпион. Выходя в люди, оставьте дома злой юмор и колкие шутки, настройтесь на позитивный лад!

Гороскоп Стрелец. Откажитесь от похода в салон красоты, если вы его планировали. Любые манипуляции с волосами несут в себе риски неприятностей. 

Читайте такжеЛунный гороскоп на 5 января 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Козерог. Вам стоит уделить время духовному просвещению, полученная информация будет крайне полезной. 

Гороскоп Водолей. Вы сами неспособны сегодня принять взвешенное решение, желательно обратиться за помощью. 

Гороскоп Рыбы. Претензии со стороны кого-то из близких людей будут иметь под собой объективные основания.

Напомним,

Облако тегов

гороскоп астрология Знаки Зодиака гороскоп 2020 гороскоп для всех знаков зодиака

Материалы по теме

Лунный гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 6 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 6 января 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 6 января 2021 для всех знаков Зодиака
Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
Анонсы на ТВ

Джентльмены: на Интере состоится премьера нашумевшей криминальной комедии
MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах
Новости

MONATIK поделился яркими фото с семейного отдыха на Мальдивах

Популярное на сайте

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 09.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

18-летний олигарх: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK