Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 7 января 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 07.01.2021 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 7 января 2021 года, четверг.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Пришло время исполнить хотя бы одно свое желание, собственными силами и в ближайшем магазине. Покупки будут удачными.

В процессе мегасерьезного разговора с близким человеком вас спасет только полная откровенность.

Гороскоп Близнецы. Возрастает риск пищевого отравления, а это совсем неуместно на Рождество, верно?

Гороскоп Рак. Чрезмерные реакции и бурное проявление эмоций, особенно негативных, серьезно раздражают вашего партнера.

Гороскоп Лев. Даже вам чувство такта может изменить, есть риск задеть случайным словечком кого-то важного.

В Рождество вам необходимо оставить все дела за порогом дома и насладиться праздником с близкими.

Гороскоп Весы. Основательная подготовка к новому делу существенно повысит ваши шансы на успех.

Гороскоп Скорпион. Выходя в люди, оставьте дома злой юмор и колкие шутки, настройтесь на позитивный лад!

Гороскоп Стрелец. Откажитесь от похода в салон красоты, если вы его планировали. Любые манипуляции с волосами несут в себе риски неприятностей.

. Вам стоит уделить время духовному просвещению, полученная информация будет крайне полезной.

Гороскоп Водолей. Вы сами неспособны сегодня принять взвешенное решение, желательно обратиться за помощью.

Гороскоп Рыбы. Претензии со стороны кого-то из близких людей будут иметь под собой объективные основания.

Напомним,