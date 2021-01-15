Лунный календарь: гороскоп на 15 января 2021 года для всех знаков Зодиака
15 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 15 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.
лунного Водолея не подходит для переговоров с государственными органами или высшим руководством. Лучше не беспокоить свое начальство, а заняться организацией и проведением всевозможных собраний.
Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности.
Возрастает тяга к риску, порой необоснованному.