Лунный календарь: гороскоп на 15 января 2021 года для всех знаков Зодиака

15 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 15 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Водолей.

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Период лунного Водолея не подходит для переговоров с государственными органами или высшим руководством. Лучше не беспокоить свое начальство, а заняться организацией и проведением всевозможных собраний. 

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. 

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Четвертый лунный день подходит для переговоров, вы можете хорошо проявить себя в активных контактах с партнерами. Если принимаете решение, то откажитесь от поверхностных суждений, постарайтесь добраться до сути.

Возрастает тяга к риску, порой необоснованному. 

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