Лунный календарь: гороскоп на 18 января 2021 года для всех знаков Зодиака

18 января 2021 13:35 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 18 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна таит в себе множество опасностей и возможностей. Дела, которые требуют точности и внимательности, желательно отложить. Не принимайте опрометчивых решений, следите за уровнем своей импульсивности.

Переговоры могут быть сорваны, возрастает вероятность конфликтов на пустом месте.  

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Седьмой лунный день поможет вам достичь многого, если сможете поддерживать высокий уровень организованности, принимать решения ответственно и, конечно, внимательно относиться к делам. День является плодотворным для бизнесменов.

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