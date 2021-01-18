Лунный календарь: гороскоп на 18 января 2021 года для всех знаков Зодиака
18 января 2021 13:35
Лунный гороскоп на 18 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна таит в себе множество опасностей и возможностей. Дела, которые требуют точности и внимательности, желательно отложить. Не принимайте опрометчивых решений, следите за уровнем своей импульсивности.
Переговоры могут быть сорваны, возрастает вероятность конфликтов на пустом месте.