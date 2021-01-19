Лунный календарь: гороскоп на 19 января 2021 года для всех знаков Зодиака
19 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 19 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна неблагоприятен для деловых переговоров и заключения контрактов. Есть риск, что вы с партнерами не сможете прийти к соглашению из-за какой-то мелочи. Возможны негативные тенденции в работе в целом.
Постарайтесь контролировать свою импульсивность и не торопиться с решениями.