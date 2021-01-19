Лунный календарь: гороскоп на 19 января 2021 года для всех знаков Зодиака

19 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 19 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 19 января 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна неблагоприятен для деловых переговоров и заключения контрактов. Есть риск, что вы с партнерами не сможете прийти к соглашению из-за какой-то мелочи. Возможны негативные тенденции в работе в целом. 

Постарайтесь контролировать свою импульсивность и не торопиться с решениями.  

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Восьмой лунный день будет довольно сложным, в общении с окружающими людьми старайтесь идти на компромиссы. Если занимаетесь каким-то делом, постарайтесь прорабатывать его основательно и не забывать даже о деталях. 

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