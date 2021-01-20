Лунный календарь: гороскоп на 20 января 2021 года для всех знаков Зодиака

20 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 20 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 20 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.

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Период лунного Овна опасен импульсивными решениями, поспешностью в делах и неспособностью держать себя в руках. Любая мелочь может спровоцировать скандал и эмоциональный ответ с вашей стороны.

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. 

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Восьмой лунный день нельзя назвать благоприятным. Астрологи советуют подготовиться к борьбе с обольщениями и иллюзиями. Желательно не вступать в споры, которые вас не касаются. Лучше займитесь срочными делами.

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