Лунный календарь: гороскоп на 20 января 2021 года для всех знаков Зодиака
20 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 20 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Овен.
лунного Овна опасен импульсивными решениями, поспешностью в делах и неспособностью держать себя в руках. Любая мелочь может спровоцировать скандал и эмоциональный ответ с вашей стороны.
Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.