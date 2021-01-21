Лунный календарь: гороскоп на 21 января 2021 года для всех знаков Зодиака
21 января 2021 00:30
Лунный гороскоп на 21 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.
лунного Тельца помогает достигать успеха людям, предпочитающим стабильность и планомерное развитие. Не стоит торопиться или хитрить, заработать благосклонность у судьбы можно только одним способом, трудом.
Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.