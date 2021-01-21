Лунный календарь: гороскоп на 21 января 2021 года для всех знаков Зодиака

21 января 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 21 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 21 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Телец.

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Период лунного Тельца помогает достигать успеха людям, предпочитающим стабильность и планомерное развитие. Не стоит торопиться или хитрить, заработать благосклонность у судьбы можно только одним способом, трудом. 

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды.  

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Девятый лунный день является благоприятным для творчества, любовных поисков и духовного просветления. Хорошо продвигаются любые дела, как масштабные проекты, так и повседневные задачи. Неприятности остаются маловероятными.

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