Лунный календарь: гороскоп на 28 января 2021 года для всех знаков Зодиака
28 января 2021 00:10
Лунный гороскоп на 28 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва создан для энергичных и быстрых дел, можно заниматься спортом, ходить на вечеринки, общаться. Тяга к развлечениям будет повышаться, но старайтесь выбирать для времяпровождения безопасные заведения, не казино.
Авантюры проворачивать нежелательно, есть риск потерять, а не заработать.