Лунный календарь: гороскоп на 28 января 2021 года для всех знаков Зодиака

28 января 2021 00:10 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 28 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 28 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва создан для энергичных и быстрых дел, можно заниматься спортом, ходить на вечеринки, общаться. Тяга к развлечениям будет повышаться, но старайтесь выбирать для времяпровождения безопасные заведения, не казино.

Авантюры проворачивать нежелательно, есть риск потерять, а не заработать.  

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Пятнадцатый лунный день считается довольно гармоничным. Все находится в равновесии, если ощущается переизбыток сил, то лучше направить его на творческую работу или физические нагрузки. В общении не проявляйте агрессию.

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