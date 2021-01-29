Лунный календарь: гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков Зодиака

29 января 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.

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Период лунного Льва опасен для финансовых дел, связанных с большими суммами. Дабы избежать потерь, астрологи советуют все операции отложить, а серьезные переговоры проводить в хорошем расположении духа.

Угрозу могут представлять люди, которые будут пользоваться вашей слабостью к лести. 

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Семнадцатый лунный день считается положительным, вы можете обрести внутреннюю свободу, назначить себе новые ориентиры, раскрепоститься и сделать что-то новое. Хорошее время для романтических знакомств, свиданий.

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