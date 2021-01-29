Лунный календарь: гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков Зодиака
29 января 2021 00:20
Лунный гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Лев.
лунного Льва опасен для финансовых дел, связанных с большими суммами. Дабы избежать потерь, астрологи советуют все операции отложить, а серьезные переговоры проводить в хорошем расположении духа.
Угрозу могут представлять люди, которые будут пользоваться вашей слабостью к лести.