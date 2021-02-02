Лунный календарь: гороскоп на 2 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

2 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 2 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 2 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов призван дать вам возможность отдохнуть после профессиональных подвигов, которым способствовала Лунная Дева. Проведите больше времени со своими близкими, отложите новые глобальные проекты. 

Все же день будет плодотворным и для тех, кто продолжит заниматься делами.

Хорошо продвигаются переговоры, вам желательно диалог строить на основе взаимного уважения. 

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Двадцать первый лунный день подойдет для физической активности и творчества. Можно заниматься любимым делом вместе с партнером или коллегами, отправляться в небольшое путешествие или командировку.

Любые процедуры, нацеленные на очищение, будут благоприятными.

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