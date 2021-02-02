Лунный календарь: гороскоп на 2 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 2 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов призван дать вам возможность отдохнуть после профессиональных подвигов, которым способствовала Лунная Дева. Проведите больше времени со своими близкими, отложите новые глобальные проекты.

Все же день будет плодотворным и для тех, кто продолжит заниматься делами.

Хорошо продвигаются переговоры, вам желательно диалог строить на основе взаимного уважения.

Двадцать первый лунный день подойдет для физической активности и творчества. Можно заниматься любимым делом вместе с партнером или коллегами, отправляться в небольшое путешествие или командировку.

Любые процедуры, нацеленные на очищение, будут благоприятными.