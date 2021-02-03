Лунный календарь: гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

Период лунных Весов подходит для отдыха после напряженной работы. Новые проекты отложите, если остались профессиональные хвосты, самое время завершить проекты.

Период считаетсчя неплохим для делового сотрудничества, хорошо пройдут и переговоры, если вы сможете доказать свою лояльность партнерам.

Двадцать первый лунный день поможет вам достигнуть внутреннего умиротворения. Постарайтесь посвятить время занятиям, которые помогают вам чувствовать себя удовлетворенным на все сто процентов.