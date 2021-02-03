Лунный календарь: гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

3 февраля 2021 00:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 3 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Весы.

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Период лунных Весов подходит для отдыха после напряженной работы. Новые проекты отложите, если остались профессиональные хвосты, самое время завершить проекты.  

Период считаетсчя неплохим для делового сотрудничества, хорошо пройдут и переговоры, если вы сможете доказать свою лояльность партнерам. 

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Двадцать первый лунный день поможет вам достигнуть внутреннего умиротворения. Постарайтесь посвятить время занятиям, которые помогают вам чувствовать себя удовлетворенным на все сто процентов.

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