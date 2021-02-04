Гороскоп Павла Глобы на 4 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп Павла Глобы на 4 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 4 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.

Овен

Телец

Овнов ждет удачный день для покупок. Если представители знака давно думали о покупке мебели, то им следует ознакомиться с ассортиментом. В этот день Овны могут встретить хорошую скидку.

Сегодня Тельцов ждут приятные новости. То, что казалось вам таким сложным и непосильным, на самом деле легкое и простое в исполнении.

Близнецы

Благоприятное время для того, чтобы обдумать главные вопросы и возможно пересмотреть некоторые взгляды. Вечер обещает приятные развлечения в компании близких.

Рак

У Раков это будет весьма напряженный и сложный день. В это время вы окажетесь аутсайдером. Однако астролог советует вам не вешать нос, а, наоборот, собраться с силами и работать еще активнее. Покажите всем, что вы — крепкий орешек, и просто так не сдаетесь.

Лев

Львов ожидает абсолютно уютный, комфортный и благополучный день. Вы и работать будете результативно и с удовольствием, и желанные и нужные покупки совершите, и дома устроите романтическую атмосферу. Руководство вознаградит ваши усилия премией, а домашние порадуют поддержкой и взаимопониманием.

Дева

Девам Павел Глоба советует сегодня сесть за стол переговоров и детально обговорить с партнерами дальнейшие планы. В это время очень важно проанализировать свои нынешние позиции и задуматься о перспективах, отбросив все, что вас сдерживает на пути к успеху.

Весы

Скорпион

Все, что вам нужно, это проявить максимум терпения. Не все, что Весы хотят, происходит сразу. Вечером займитесь наведением порядка в сфере своих интересов.

Несмотря на то, что Скорпионов считают тяжелым знаком Зодиака, сегодня они будут романтичны, общительны и пунктуальны как никогда. Не исключено, что сегодня у них будет свидание с противоположным полом. После обеда уделите время детям, а также родным и близким людям. Сейчас они нуждаются в вашей поддержке и внимании.

Стрелец

Сегодня ваша вторая половинка сделает вам сюрприз. Влюбленная представительница знака в этот день может ожидать признания от любимого.

Козерог

Водолей

Первую половину дня посвятите детям. После обеда вас ждут новые дела и увлечения. Особенное удовольствие вечером принесет хобби.

Водолеи в этот день будут изо всех сил окружить себя хорошими собеседниками, приятными вещами, вкусной едой. В общем основная задача — это абсолютный комфорт. Заботясь о себе, не забывайте о родных и близких людях. Посвятите душевной беседе с ними свой вечер. Вы и сами получите от этого удовольствие.

Рыбы

Сегодня отличный день, чтобы наконец перестать давать пустые обещания, иначе они потеряют много друзей. Настройте себя на позитивный лад, иначе можете находиться в плохом настроении весь день.