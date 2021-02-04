Гороскоп Павла Глобы на 4 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп от Павла Глобы на 4 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.
Овен
Телец
Сегодня Тельцов ждут приятные новости. То, что казалось вам таким сложным и непосильным, на самом деле легкое и простое в исполнении.
Близнецы
Благоприятное время для того, чтобы обдумать главные вопросы и возможно пересмотреть некоторые взгляды. Вечер обещает приятные развлечения в компании близких.
Рак
У Раков это будет весьма напряженный и сложный день. В это время вы окажетесь аутсайдером. Однако астролог советует вам не вешать нос, а, наоборот, собраться с силами и работать еще активнее. Покажите всем, что вы — крепкий орешек, и просто так не сдаетесь.
Лев
Львов ожидает абсолютно уютный, комфортный и благополучный день. Вы и работать будете результативно и с удовольствием, и желанные и нужные покупки совершите, и дома устроите романтическую атмосферу. Руководство вознаградит ваши усилия премией, а домашние порадуют поддержкой и взаимопониманием.
Дева
Девам Павел Глоба советует сегодня сесть за стол переговоров и детально обговорить с партнерами дальнейшие планы. В это время очень важно проанализировать свои нынешние позиции и задуматься о перспективах, отбросив все, что вас сдерживает на пути к успеху.
Весы
Скорпион
Несмотря на то, что Скорпионов считают тяжелым знаком Зодиака, сегодня они будут романтичны, общительны и пунктуальны как никогда. Не исключено, что сегодня у них будет свидание с противоположным полом. После обеда уделите время детям, а также родным и близким людям. Сейчас они нуждаются в вашей поддержке и внимании.
Стрелец
Сегодня ваша вторая половинка сделает вам сюрприз. Влюбленная представительница знака в этот день может ожидать признания от любимого.
Козерог
Водолей
Водолеи в этот день будут изо всех сил окружить себя хорошими собеседниками, приятными вещами, вкусной едой. В общем основная задача — это абсолютный комфорт. Заботясь о себе, не забывайте о родных и близких людях. Посвятите душевной беседе с ними свой вечер. Вы и сами получите от этого удовольствие.
Рыбы
Сегодня отличный день, чтобы наконец перестать давать пустые обещания, иначе они потеряют много друзей. Настройте себя на позитивный лад, иначе можете находиться в плохом настроении весь день.