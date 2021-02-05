Лунный календарь: гороскоп на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

5 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pivdenukraine.com.ua

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Скорпион.

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Период лунного Скорпиона подходит для новых и амбициозных проектов. Улучшенная мыслительная деятельность поможет вам выделить главное и второстепенное, сконцентрировавшись на первостепенных задачах. 

Все обязательства, которые вы на себя возложите, окажутся посильными.  

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Двадцать четвертый лунный день считается нейтральным и пассивным. Чтобы избегать конфликтов, стройте отношения с позиции готовности к компромиссам. Не отвечайте грубостью на грубость. Можно заниматься текущими делами.

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