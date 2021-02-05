Гороскоп Павла Глобы на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

5 февраля 2021 09:33 Александр Кива
Гороскоп Павла Глобы на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп Павла Глобы на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
пресс-служба

Гороскоп от Павла Глобы на 5 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.

Овен

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Не заглядывайте далеко в будущее, если ситуации меняются в жизни изо дня в день. В личной жизни отстаивайте свое пространство.

Телец

Пятница – неблагоприятное впремя для финансовых трат у Тельцов. Спонтанные покупки могут привести к разочарованию. На работе вероятны мелкие неприятности, которые могут испортить отношения. С реализацией своих идей желательно не торопиться, так как можно допустить досадные ошибки. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

У Близнецов будет очень благоприятный день, когда будут реализованы самые смелые и на первый взгляд нереальные идеи. Вы сейчас особенно выносливы и сильны, и в этот день вы это увидите и почувствуете. Результаты этой силы вы получите уже сегодня вечером, и будете по-настоящему ликовать и радоваться за себя.

Рак

Раки, сегодня у вас будет очень продуктивный на работе. Руководство и коллеги с утра порадуют вас приятной новостью. Вероятно, совсем скоро вы отправитесь на тимбилдинг.

Лев

Утро может огорчить небольшими затруднениями, поэтому нужно сосредоточиться и быть более решительными. Если понадобится помощь, то смело можно обращаться к близким людям. Вероятны деловые поездки, где можно приобрести новые знания. В отношениях любовных возможен некий дискомфорт из-за недомолвок.

Дева

Девам очень важно правильно распланировать свой день. Именно от этого зависят результаты ваших трудов. Чем тщательнее будете планировать свои дела — тем больше успеете реализовать. День отлично подходит для самообразования, учебы, упорядочивания бумаг, укрепления взаимодействия с партнерами.

Весы 

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Сегодня Весов ждут судьбоносные встречи. Следите за всем, что вы говорите. Вероятно, с приходом в вашу жизнь новых друзей, совсем скоро вы встретите свою желанную любовь.

Скорпион

В этот день желательно прибегнуть к подсказкам интуиции. Возможно придется делать серьезный выбор и решать важные задачи. Коллеги по работе могут отвлекать и заставлять нервничать. Но нужно сосредоточиться и заниматься своими делами. Вероятны приятные знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в нечто большее.

Стрелец

Стрельцам нельзя перетруждаться и особенно напрягаться по какому-либо поводу. Поэтому возьмите сегодня столько дел, чтобы все успеть и не нагружать себя. Вечером вас ждет очень приятный сюрприз, вы ведь не хотите встретить его с усталостью на лице и головной болью? Этот день идеально подходит для шопинга.

Козерог

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Астрологи советуют составить утром поэтапный план действий на весь день. Систематическое планирование повлияет на вас гораздо лучше, чем хаотичные действия.

Водолей

Возможны неприятности и недоразумения на работе. Если сохранять самообладание, то можно с ними справиться без потерь. В делах сердечных нужно проявить инициативу для улучшения отношений. Полезны после обеда занятия спортом или йогой, это взбодрит и зарядит позитивом. Вечер располагает для откровенных бесед с родными людьми.

Рыбы

У Рыб насыщенный и интересный день. У вас получится реализовать любой проект, и это благодаря вашей ответственности и активности. Вам противопоказана сегодня лень и халатность. После обеда следует навести порядок в доме и начать планировать дела на будущее.

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