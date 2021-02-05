Гороскоп Павла Глобы на 5 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 5 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на сегодня.

Овен

Телец

Не заглядывайте далеко в будущее, если ситуации меняются в жизни изо дня в день. В личной жизни отстаивайте свое пространство.

Пятница – неблагоприятное впремя для финансовых трат у Тельцов. Спонтанные покупки могут привести к разочарованию. На работе вероятны мелкие неприятности, которые могут испортить отношения. С реализацией своих идей желательно не торопиться, так как можно допустить досадные ошибки. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

У Близнецов будет очень благоприятный день, когда будут реализованы самые смелые и на первый взгляд нереальные идеи. Вы сейчас особенно выносливы и сильны, и в этот день вы это увидите и почувствуете. Результаты этой силы вы получите уже сегодня вечером, и будете по-настоящему ликовать и радоваться за себя.

Рак

Раки, сегодня у вас будет очень продуктивный на работе. Руководство и коллеги с утра порадуют вас приятной новостью. Вероятно, совсем скоро вы отправитесь на тимбилдинг.

Лев

Утро может огорчить небольшими затруднениями, поэтому нужно сосредоточиться и быть более решительными. Если понадобится помощь, то смело можно обращаться к близким людям. Вероятны деловые поездки, где можно приобрести новые знания. В отношениях любовных возможен некий дискомфорт из-за недомолвок.

Дева

Девам очень важно правильно распланировать свой день. Именно от этого зависят результаты ваших трудов. Чем тщательнее будете планировать свои дела — тем больше успеете реализовать. День отлично подходит для самообразования, учебы, упорядочивания бумаг, укрепления взаимодействия с партнерами.

Весы

Скорпион

Сегодня Весов ждут судьбоносные встречи. Следите за всем, что вы говорите. Вероятно, с приходом в вашу жизнь новых друзей, совсем скоро вы встретите свою желанную любовь.

В этот день желательно прибегнуть к подсказкам интуиции. Возможно придется делать серьезный выбор и решать важные задачи. Коллеги по работе могут отвлекать и заставлять нервничать. Но нужно сосредоточиться и заниматься своими делами. Вероятны приятные знакомства, которые в дальнейшем могут перерасти в нечто большее.

Стрелец

Стрельцам нельзя перетруждаться и особенно напрягаться по какому-либо поводу. Поэтому возьмите сегодня столько дел, чтобы все успеть и не нагружать себя. Вечером вас ждет очень приятный сюрприз, вы ведь не хотите встретить его с усталостью на лице и головной болью? Этот день идеально подходит для шопинга.

Козерог

Водолей

Астрологи советуют составить утром поэтапный план действий на весь день. Систематическое планирование повлияет на вас гораздо лучше, чем хаотичные действия.

Возможны неприятности и недоразумения на работе. Если сохранять самообладание, то можно с ними справиться без потерь. В делах сердечных нужно проявить инициативу для улучшения отношений. Полезны после обеда занятия спортом или йогой, это взбодрит и зарядит позитивом. Вечер располагает для откровенных бесед с родными людьми.

Рыбы

У Рыб насыщенный и интересный день. У вас получится реализовать любой проект, и это благодаря вашей ответственности и активности. Вам противопоказана сегодня лень и халатность. После обеда следует навести порядок в доме и начать планировать дела на будущее.