Лунный календарь: гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
8 февраля 2021 00:20
Лунный гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.
лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с государственными органами. Денежные вопросы продвигаются не очень гладко, великая вероятность, что прибыль задержится.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.