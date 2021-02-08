Лунный календарь: гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

Период лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с государственными органами. Денежные вопросы продвигаются не очень гладко, великая вероятность, что прибыль задержится.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Двадцать седьмой лунный день может принести неприятности в работе. Желательно посвятить время решению старых проблем, которые оказались в подвешенном состоянии. Именно сегодня вы сможете взглянуть на уже проделанные проекты и разобрать их досконально.