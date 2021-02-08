Лунный календарь: гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

8 февраля 2021 00:20 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог.

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Период лунного Козерога считается не самым удачным временем для общения с государственными органами. Денежные вопросы продвигаются не очень гладко, великая вероятность, что прибыль задержится. 

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.  

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Двадцать седьмой лунный день может принести неприятности в работе. Желательно посвятить время решению старых проблем, которые оказались в подвешенном состоянии. Именно сегодня вы сможете взглянуть на уже проделанные проекты и разобрать их досконально. 

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