Гороскоп Павла Глобы на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп Павла Глобы на 8 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп от Павла Глобы на 8 февраля 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака на завтра.

Овен

Телец

В понедельник на вас обрушится большое количество хлопот, которые негативно скажутся на вашем здоровье. Попробуйте выпить успокоительное и заняться чем-то, что отвлечет ваше внимание от проблем.

8 февраля 2021 года Тельцов накроет небольшая депрессия. Если негативное настроение спровоцировали ваши близкие и друзья, не бойтесь им сказать о том, что их поступки причиняют вам боль.

Близнецы

В понедельник ни в коем случае не принимайте сгоряча важные решения. Возьмите тайм-аут, взвесьте все за и против. Не бойтесь звонить и просить советов у друзей или родителей, если не знаете, как прийти к согласию в том или ином вопросе.

Рак

Раки, будьте осторожны. Проявление хитрости и желание вызвать сочувствие – не самые лучшие ваши союзники в понедельник. В вопросах быта возможны некоторые разногласия, поищите потерянные документы и доведите до ума квартирные вопросы.

Лев

Львы, настало время посмотреть на себя со стороны, распрощавшись с изъянами и предрассудками.

Дева

Финансовая и деловая жизнь Дев резко пойдет в гору. В любви очень осторожными стоит быть одиноким представителям Знака.

Весы

Скорпион

Настало время оставить весь эмоциональный мусор позади. Если этого не сделать, сильно снизится продуктивность и пропадет позитивный настрой.

Скорпионы будут в центре внимания. Противоположный пол станет чаще дарить свое внимание этим людям.

Стрелец

Вселенная будет направлять Стрельцов по верному пути. Если что-то не будет получаться или начнут срываться планы, не нужно бить тревогу и впадать в депрессию.

Козерог

Водолей

Отличное время для путешествий, командировок, поездок на автомобиле, поезде, полетов на самолете. Такие люди могут стать источником больших проблем. Самостоятельность — вот что любит большинство Козерогов.

Жизнь этих людей преобразится, если они сами того захотят. Под лежачий камень вода не течет, поэтому Водолеям нужно будет действовать, брать на себя инициативу.

Рыбы

Нет лучшего периода для физической и интеллектуальной активности, чем этот. Можно заняться поисками новых увлечений, открытием бизнеса, сменой места работы, обучением и получением новых знаний.