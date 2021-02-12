Лунный календарь: гороскоп на 12 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
12 февраля 2021 00:30
Лунный гороскоп на 12 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Рыбы.
лунных Рыб астрологи связывают с ослабленной концентрацией внимания. Зато это время подходит для работы творческой, деятельности, где нет смысла ограничивать свое воображение. Мечтайте и фантазируйте!
Можно активно отдыхать, отправляться в небольшие путешествия.
Не стоит демонстрировать скупость.